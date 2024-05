Atalanta-Roma 2-1, le pagelle: Mancini resta a guardare De Ketelaere (4,5), Lukaku non vince un contrasto (5)

di Francesco Balzani

L'Atalanta batte la AS Roma 2-1 e si avvicina alla Champions. I giallorossi sono adesso aggrappati alle ultime speranze per tornare nella coppa europea più importante.

Pagelle Atalanta-Roma

SVILAR 6,5 Inizia con un miracolo su fuoco amico, poi non basta nemmeno andare a Lourdes. L’Atalanta gli arriva dentro casa con una facilità disarmante. Tiene vivo il risultato

KRISTENSEN 4 Già non fa sorridere da terzino, ma da centrale è un pianto continuo. Fa scorrere palloni e avversari (86’ Costa sv)

MANCINI 4,5 La sindrome di Leverkusen è forte. Si guarda De Ketelaere come fosse una modella sulla scalinata di Piazza di Spagna. Poi prova almeno a urlare

NDICKA 4 Dovrebbe avere tante motivazioni, invece l’atteggiamento è da partitella contro i boscaioli di inizio preparazione estiva

ANGELINO 5,5 Unico a cullare per quasi tutta la partita qualche voglia di sorpasso. Ci mette anche un cross interessante, ma dietro balla

CRISTANTE 5 Travolto e stravolto.

PAREDES 4,5 Ha le batterie sul segno rosso. Cerca di gestirle, ma non è proprio la serata in cui puoi permettertelo. Esce per infortunio. (1’st Bove 6: una soluzione interessante)

PELLEGRINI 5,5 Duelli vinti? Forse nessuno. Nel primo tempo fatica a prendere la targa a Pasalic e compagni. Nella ripresa segna il rigore della dignità e prova da fuori

BALDANZI 4,5 Manca la luce Dybala, De Rossi accende la torcia. Ma la luce è davvero fioca. (1’st Abraham 6: inciampa pure sul rigore, ma almeno regala pericolosità)

EL SHAARAWY 5 Respiro corto e mira sballata. Nella ripresa ce la mette tutta

LUKAKU 5 Little Rom. Perde tutti i contrasti con Hien, compreso quello che innesca il 2-0. In coppia con Abraham va meglio

DE ROSSI 5 Si scontra con gli ostacoli che aveva trovato Mourinho. La rosa è esigua, la doppia competizione impossibile da tenere viva. Inizia male giocando a specchio, poi prova a riparare. Troppo tardi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA