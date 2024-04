Zendaya, tre outfit Vuitton in un giorno per la premier del fim di Guadagnino a Parigi. E arriva anche a Che tempo che fa

di Serena De Santis

Sarà una puntata ricca di "match point" quella di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che va in onda su Nove, che domenica vedrà arrivare in studio la bellissima e amata Zendaya, accompagnata dagli attori Josh O'Connor e Mike Faist per presentare in Italia il film Challengers.

Le pellicola, della regia e produzione di Luca Guadagnino, uscirà nel nostro Paese il 24 aprile e racconterà la storia di Tashi: una campionessa di tennis che, a seguito di un infortunio, è costretta a lasciare il campo per dedicarsi prevalentemente ad allenare i futuri campioni insieme a suo marito Art. Fino a quando la tennista non decide di iscrivere il proprio compagno al Challenger Tour, dove il destino vuole che incontri Patrick, il suo ex fidanzato.

L'intervista a Che Tempo che fa

I protagonisti di Challengers saranno ospiti nella puntata di domenica 14 aprile. Nello studio di Fabio Fazio avranno l'occasione di raccontare i giorni trascorsi sul set del film e come è stato lavorare con il regista visionario Luca Guadagnino. Il programma andrà in onda a partire dalle 19,30 su Nove.

Una straordinaria esclusiva:



domenica per il ritorno di #CTCF avremo la star mondiale @Zendaya, insieme a Josh O'Connor e Mike Faist, protagonisti del film Challengers.



Domenica dalle ore 19.30 sul Nove. pic.twitter.com/FNTn9Zi4oS — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 8, 2024

Zendaya porta la moda sul "campo"

Nel resto del mondo, intanto, si stanno svolgendo le diverse premiere per presentare l'uscita del film. Sul red carpet a farsi notare, come sempre, è la bellissima Zendaya, che ci ha "servito" dei look stupendi ispirati al mondo del tennis. Il primo è stato sfoggiato a Sydney, che ha visto l'attrice indossare un lungo abito verde ricco di paillettes con al lato disegnato un atleta che alza una racchetta firmato Loewe. Ma sono stati quelli che ha indossato a Parigi che ha fatto rimanere i fotografi a bocca aperta.

In occasione del photocall del film, Zendaya ha indossato un soprabito bon ton color verde mela firmato Luis Vuitton. Al suo arrivo, tutti sono rimasti a bocca aperta. L'abito era stato disegnato nel 2012 dall'allora direttore creativo della casa di moda Marc Jacobs, che per realizzarlo si era ispirato all'arte di Daniel Buren.

Nello stesso giorno delle foto, ha indossato anche altri due outfit da capogiro, sempre firmati Luis Vuitton. Per la conferenza stampa del film, è apparsa con un completo di raso verde lime, con camicia e pantaloni abbinati. Mentre per l'apparizione sul red carpet ha optato per un cambio colore con un look total white: un completo composto da un bustier in pelle e una gonna drappeggiata in chiffon, dotata di un'ampia cintura di pelle bianca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 15:42

