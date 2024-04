Euphoria, la terza stagione si farà? Impegni degli attori e problemi con la sceneggiatura ritardano ancora le riprese

di Morgana Sgariglia

La serie Euphoria, che ha influenzato una generazione con i suoi look Y2K e la trama ultradrammatica, potrebbe terminare con la terza stagione. Nonostante sia il secondo show più guardato dell'HBO, secondo Page Six, ci sono buone probabilità che accada. L'emittente americana ha annunciato a marzo 2024 che avrebbe nuovamente rinviato il suo piano di iniziare le riprese della terza stagione questa primavera per permettere al cast supergettonato (ricordiamo gli attori celebri Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney) di poter perseguire altre opportunità.

Le problematiche della serie

Il problema non starebbe solo negli impegni degli attori, ma anche nella trama. La scorsa settimana il regista, Sam Levinson (anche autore di The Idol), aveva lanciato un salto temporale di cinque anni per la stagione 3, dato che le sue star non possono più rappresentare realisticamente gli studenti delle scuole superiori avendo già per la maggior parte tra i 25 e i 30 anni. A questo punto la HBO ha posto il veto alle bozze delle trame proposte che avrebbero visto il personaggio tossicodipendente di Zendaya, Rue Bennett, crescere fino a diventare una detective privata o una madre surrogata.

La rete farà sapere al cast entro il 1 ottobre quando cominceranno le riprese dei sei episodi previsti, ormai posticipate al 2025.

