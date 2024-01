"Tutti tranne te", il film con Sydney Sweeney e Glen Powell (da oggi al cinema) è già virale sui social

di Alessia Di Fiore

Oggi, 25 gennaio, esce al cinema Tutti Tranne te (Anyone but You), la rom-com che vede come protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell in una romatica dinamica di odio e amore.

La trama

I due protagonisti si conoscono casualmente in un bar e finiscono per rincontrarsi a un matrimonio dove finiscono per fingersi una coppia agli occhi di tutti per evitare di affontare i loro ex. Nel corso della vicenda i due diventano sempre più intimi e tra loro inziia un vero e proprio rapporto odio amore che chissà come finirà.

A rendere il tutto ancora più piccante è la scelta dei protagonisti Bea, interpretata da Sydney Sweeney la bellissima Cassie della serie tv HBO Euphoria, e Ben, il cui ruolo è stato affidato a Glen Powell, il nuovo sex symbol delle teenager e non solo... L'alchimia e la tensione tra i due attori ha mandato fuori di testa il pubblico rendendo il film virale su Tiktok ancor prima della sua uscita.

La canzone

E la colonna sonora? A fare da contorno musicale all'intera vicenda, una vecchia canzone che siamo certi tutti avessero nei propri Ipod nel lontano 2004, e che grazie a questo film si è riconquistata i primi posti in classifica, si parla di "Unwritten" di Natasha Bedingfield, successone dei primi anni 2000 che è rimasto impresso nella mente di molti.

Il segreto di bellezza della Sweeney

Non è passato inosservato agli occhi del pubblico il fisico scultoreo di Sydney Sweeney che ha istigato numerose ragazze a iscriversi in palestra al fine di ottenere la stessa tonciità. In una recente intervista la Sweeney ha dichiarato di essere una sportiva per passione, da quando era piccola la mamma l'ha spinta a fare sci nautico, visto che abitavano nei pressi di un lago, e crescendo non ha abbandonato quest' hobby...ma non basta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 18:02

