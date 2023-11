Euphoria, Hbo conferma la terza stagione: sarà l'ultima? Il ruolo di Zendaya resta un mistero. Ecco quando uscirà il terzo capitolo

di Redazione web

Euphoria tornerà per la sua terza e ultima stagione nel 2025, ha confermato giovedì il presidente e amministratore delegato della HBO Casey Bloys. Le prime due stagioni della vivace serie di Sam Levinson avevano come protagonisti Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Jacob Elordi, il compianto Angus Cloud Barbie Ferreira e Dominic Fike. Durante una conferenza stampa è stato mostrato un frame che citava: «In arrivo nel 2025».

Brooke Shields, l'attrice ricoverata d'urgenza: «Forte crisi epilettica». Bradley Cooper corre in ospedale

Matthew Perry, l'addio social dell'ultima fidanzata Molly Hurwitz: «Felice che tu sia in pace»

Il ritardo è in parte dovuto allo sciopero WGA ormai risolto e allo sciopero SAG-AFTRA in corso. Anche i fitti impegni di Levinson e Zendaya hanno contribuito al ritardo.

Zendaya ci sarà?

Il regista ha svelato cosa sarebbe successo al personaggio di Zendaya, Rue, durante i nuovi episodi dello show, rivelando che il suo ruolo sarebbe stato quello di «esplorare cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto». Levinson ha anche elogiato l'etica del lavoro di Zendaya e la sua dedizione nello spingersi oltre come artista: «È la persona più competitiva che conosco, in senso positivo. È in costante crescita come artista ed è sempre alla ricerca di sfide. Non è mai compiacente», ha detto. Zendaya ha interpretato il ruolo dell’adolescente tossicodipendente da quando Euphoria ha debuttato su HBO nel 2019.



Si gira nel 2024

La prima stagione del programma è durata otto episodi ed è stata seguita da un paio di speciali pubblicati nel 2020 e nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA