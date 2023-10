Eka Darville, morto a 10 anni il figlio dell'attore Marvel: ucciso da un raro tumore al cervello. «Ora è libero»

di Redazione web

Morto a 10 anni per un tumore al cervello. Il dramma ha colpito il figlio di Eka Darville, attore australiano che ha recitato nella serie Marvel "Jessica Jones" e nel film "Power Rangers". A dare la notiza è stato proprio l'attore. Il piccolo Mana è morto nei giorni scorsi. Sui social aveva chiesto aiuto ai fan per raccogliere soldi necessari alle cure, creando una pagina su GoFundMe.

Il dramma

L'attore aveva messo in pausa la sua carriera in ascesa per stare vicino al figlio malato, colpito da un raro tumore al cervello.

L'attore e la sua famiglia, hanno creato la pagina Instagram "Let's go Maka", per supportare il figlio e far arrivare la richiesta d'aiuto a più persone possibili. A dare notizia della morte è stata la mamma di Eka Darville, Malaika: «C'è molta tranquillità in casa dopo una lunga lotta durata 463 giorni dall'inizio dell'intera vicenda. E ora è libero. Ora sta danzando nella luce. Lo vediamo tutti, lo sentiamo e so che molti di voi, come me, hanno amato Mana eternamente».

Lo scorso anno Eka e la sua famiglia hanno scoperto la malattia del bambino, dopo che è collassato in spiaggia. Grazie alla generosità dei fan è riuscito a raccogliere quasi 700mila dollari. L'ultimo post di speranza dell'attore risale a metà ottobre. Nei giorni scorso, il tragico decesso.

