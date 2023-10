Matthew Perry morto, l'atteso saluto degli amici di Friends. Jennifer Aniston e gli altri: «Devastati, eravamo più che colleghi»

Per i fan della serie Friends era il messaggio più atteso. Dopo la notizia della morte di Matthew Perry, scomparso a soli 54 anni, i cinque co-protagonisti della serie cult Jennifer Aniston, Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc e David Schwimmer, hanno rilasciato un comunicato congiunto.

Matthew Perry morto, arriva finalmente il saluto di tutto il cast «Devastati. Ci prendiamo un momento per piangere ed elaborare questa perdita insondabile»

Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno tutti firmato un comunicato congiunto per omaggiare la scomparsa del loro amico e collega Matthew Perry, il famoso Chandler Bing nella popolare sitcom Friends.

«Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew.

«Col tempo diremo di più, come e quando potremo - si legge nel comunicato - Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

