Matthew, sul web la foto profezia

Los Angeles, un uomo viene trovato morto nella sua vasca idromassaggio. È Matthew Perry, il celebre attore di Friends. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi secondi, lasciando tutti attoniti. Mentre le indagini sulle ragioni della morte sono ancora in corso, sui social sono esplosi post di condoglianze, arrivati come un grande abbraccio nei confronti di Perry, che per tutti noi è stato semplicemente “Chandler”. La cosa più inquietante è che proprio sul profilo Instagram di Matthew Perry, l’ultimo post pubblicato sia uno scatto della piscina dove l’attore è poi purtroppo deceduto. I commenti sotto sono impressionanti, c’è chi addirittura parla di una profezia, quasi fosse un messaggio d’addio. E i fan scrivono: “Che dispiacere” “grazie per le risate”, “sarai per sempre con noi”, “oggi abbiamo tutti perso un amico”… questo è indicativo per capire quanto una sitcom come “Friends” abbia creato dei personaggi talmente “reali” da sembrare tali, con un pubblico affezionatissimo che li sentiva come degli amici veri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 06:00

