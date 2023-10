Matthew Perry, pellegrinaggio sotto la casa di Friends: i fan portano i fiori per l'ultimo saluto

di Redazione web

La morte del celebre attore Matthew Perry, che ha recitato nella serie Tv Friends, ha lasciato senza parole milioni di persone, una perdita di uno dei personaggi più amati delle sitcom degli ultimi tempi, Chandler Bing, che con il suo affascinante sarcasmo ha fatto ridere per anni il pubblico della serie.

La serie tv

Una serie colosso degli anni '90, che tuttora continua a scalare le classifiche, un successo che poche serie sono riuscite a raggiungere senza finire nel dimenticatoio, e questo lo deve anche ai suoi protagonisti, 6 amici legati anche nella vita reale, che intrattenevano il pubblico con storie d'amore, di amicizia e di vita quotidiana e che oggi piangono la perdita di uno di loro.

L'addio dei fan

Parenti e amici, non sono però gli unici ad essere stati profondamente toccati dalla notizia, anche gli affezionatissimi fan della serie, questa mattina hanno avuto un pessimo risveglio... e hanno voluto onorare la sua memoria a modo loro: c'è chi sui social ha postato vecchi spezzoni della serie tv, chi foto dell'attore, chi le sue esilaranti citazioni, altri, quelli che per motivi di vicinanza hanno potuto, hanno invece pensato di agire nel modo più concreto e toccante possibile.

Alcuni fan, si sono recati sotto gli appartamenti dove è stata girata la sitcom, nel Greenwich Village a New York, per portare dei fiori per commemorarlo, un vero e proprio pellegrinaggio per coloro che hanno amato il programma, gli stessi che magari si sono trasferiti nella grande mela proprio grazie a Friends, sperando che la vita potesse regalargli quella stessa magia.

Un ricordo eterno

Sebbene la perdita di Matthew sia sconcertante, una cosa è certa il suo talento e la sua anima non moriranno con lui e il suo ricordo vivrà in eterno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA