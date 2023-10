Matthew Perry morto, Alessia Marcuzzi: «A Boomerissima celebreremo Friends». Ecco come

di Redazione Web

Definire Friends come una semplice serie tv sarebbe sminuire tutto ciò che Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Joey e Chandler hanno rappresentato per 10 stagioni. Una sitcom che ha anticipato temi e argomenti molto delicati e che è stata d'ispirazione per le sitcom arrivate negli anni successivi.

I fan in tutto il mondo oggi, 29 ottobre, si sono svegliati con la notizia della morte di Matthew Perry, l'attore che interpreatava l'indimenticabile Chandler Bing. Un addio doloroso per chi ha fatto della risata e della battuta la sua vita.

Dietro le quinte Matthew conduceva una vita sregolata, alcool e droga (cambiamenti di peso a parte durante le ultime stagioni, di cui lui non ricorda assolutamente nulla), ma i fan non hanno mai capito quanto grave fosse la sua situazione.

Matthew Perry è andato via così, nel silenzio più assoluto, annegato nella sua jacuzzi, probabilmente dopo un arresto cardiaco.

In molti hanno iniziato a condividere il loro ricordo legato all'attore e al personaggio e, tra loro, c'è anche Alessia Marcuzzi. Andiamo a leggere che cosa ha detto sul suo post di Instagram.

Alessia Marcuzzi, il ricordo di Chandler Bing

Alessia Marcuzzi ha voluto ricordare così Matthew Perry, attore che ha interpretato per 10 stagioni l'indimenticabile Chandler Bing.

«Il ragazzo con la battuta fuoriluogo sempre pronta», come si era definito lui stesso, ha lasciato un vuoto in moltissimi fan e Alessia ha voluto condividere un post su Instagram in cui ha raccontato l'importanza e l'impatto della serie tv Friends e Chandler sulla nuova edizione di Boomerissima.

«Ciao my friend Chandler. Tu, Rachel, Ross, Monica, Joey e Phoebe mi avete fatto fare le risate più belle. E’ triste sapere che uno di voi non c’è più, perchè per me siete davvero come degli amici. Friends è stata forse la mia serie preferita di sempre, tanto da dedicargli quest anno la sigla del mio programma Boomerissima e da copiarne l'appartamento che sarà parte integrante dello studio.

