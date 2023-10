Alessia Marcuzzi, selfie (notturno) allo specchio: tacchi a spillo e look super sexy

di Redazione web

Alessia Marcuzzi si sta preparando a tornare in televisione con il suo show di successo Boomerissima che lo scorso inverno ha riscosso moltissimo successo. La gara tra "boomer" e "millennial" ha appassionato milioni di telespettatori che da martedì 31 ottobre potranno ritrovare la conduttrice romana e i suoi ospiti su Rai 2. Quindi, Alessia si sta godendo gli ultimi giorni di "relax" e lo mostra sui social.

Alessia Marcuzzi pronta per Boomerissima ma il dettaglio non sfugge: «Hai gli occhi tristi»

Alessia Marcuzzi in sala prove: «Loro ballano e io sfilo davanti allo specchio»

La storia Instagram (sexy) di Alessia Marcuzzi

La scorsa notte, Alessia Marcuzzi ha pubblicato una storia Instagram molto sexy: indossa un paio di calze nere velate, tacchi a spillo, capelli sciolti e rossetto rosso. La conduttrice si è scattata un selfie allo specchio dopo essere rientrata da una serata tra amici, come testimoniano le sue storie Instagram precedenti.

Alessia regala spesso scatti bollenti ai suoi fan che non mancano mai di farle moltissimi complimenti per la sua bellezza e che, sicuramente, avranno notato anche quest'ultimo scatto.

La conduttrice, oltre a piacere molto sui social, è anche una delle più amate della televisione italiana e questo è il motivo per cui i telespettatori non vedono l'ora di vedere la nuova edizione di Boomerissima.

Le prove di Alessia per Boomerissima

Alessia Marcuzzi si sta preparando a portare in scena Boomerissima 2 e, quasi ogni giorno, posta video e foto delle prove dei balletti oppure mostra ai suoi fan come sarà lo studio del programma, anche se, tende a non svelare mai troppi dettagli o a fare spoiler sul nuovo spettacolo.

