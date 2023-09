Alessia Marcuzzi, la confessione: «Che emozione, ma anche un po' di pauretta...». Ecco il motivo

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, tra poco, tornerà su Rai 2 con la seconda stagione del suo show Boomerissima che, lo scorso anno, aveva registrato il record di ascolti. La prima puntata del programma televisivo andrà in onda il prossimo 31 ottobre e la conduttrice sta mostrando alcuni dettagli nuovi del suo format. Ad esempio, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato qualche video del nuovo studio.

Alessia Marcuzzi si prepara per la nuova stagione di Boomerissima: «In sala prove»

Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima

Alessia Marcuzzi è prontissima per tornare con il suo Boomerissima e ha fatto sapere ai suoi fan che non vede l'ora di intrannerli nuovamente con lo show. Nelle ultime storie Instagram, la conduttrice ha mostrato qualche immagine del nuovo studio e ha scritto: «Nuovo studio... che emozione», con tanto di emoticon con i cuoricini.

Poi, ha pubblicato un'altra storia in cui viene inquadrata da uno schermo ed ha un'espressione molto concentrata, quindi, scrive: «Anche un po' di pauretta», aggiungendo la faccina che fa la linguaccia.

Infine, la conduttrice, che indossa una canotta crop nera e un paio di leggins viola, si prepara forse per le prove di un balletto, dato che, tagga l'amico e coreografo Luca Tommassini.

Gli altri progetti di Alessia Marcuzzi

In questo periodo, però, Alessia Marcuzzi non è concentrata solamente sul programma televisivo perché sta lavorando anche ad altri progetti.

