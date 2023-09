Alessia Marcuzzi, il ritorno in tv: «Si comincia». L'annuncio tanto atteso dai fan

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano che ama la sua spigliatezza e la sua simpatia all'interno dei suoi programmi tv. L'inverno scorso, Alessia ha condotto il suo show Boomerissima, in onda ogni settimana su Rai2, che ha riscosso moltissimo successo e ha fatto divertire migliaia di spettatori. Anche quest'anno, la conduttrice sarà impegnata con il suo programma che tornerà sul piccolo schermo il prossimo 31 ottobre. Alessia si sta già preparando.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Anche se manca più di un mese al suo ritorno in televisione, Alessia Marcuzzi si sta già preparando per la seconda stagione del suo amato show Boomerissima, in onda su Rai 2. La conduttrice, che tiene sempre aggiornati i suoi follower sui suoi progetti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si trova in palestra e, davanti a uno specchio, realizza un video selfie. Alessia indossa una canotta bianca, un paio di leggins rosso bordeaux e una fascia per capelli dello stesso colore. Sorride al suo riflesso senza make up e scrive: «Si comincia... Boomerissima».

I suoi fan pensano sia in palestra per preparare nuovi balletti e nuove coreografie, dato che, lo scorso anno, più di qualche volta, ha realizzato divertenti gag di ballo insieme ai suoi ospiti.

Inoltre, Alessia ha anche pubblicato un video Instagram in cui Madonna si scatena sulle note della sua "Papa Don't Preach" e scrive: «Boomerissima sta tornando».

Il successo di Boomerissima

La Rai ha presentato i suoi palinsesti lo scorso luglio e, tra i suoi nuovi programmi, non poteva mancare Boomerissima 2. Lo show di Alessia Marcuzzi ha riscosso moltissimo successo lo scorso anno e lo share cresceva di puntata in puntata.

