Le 10 vip italiane più desiderate: ecco chi sono. C’è anche Marta Fascina

L'estate è quella stagione in cui i vip e i vari personaggi dello showbiz mettono in mostra le loro curve mozzafiato o i loro addominali, postando foto su foto sui social, scatenando le fantasie più bollenti degli utenti che li seguono. Proprio per questo motivo, e anche per sapere quali sono le preferenze degli italiani, il portale Incontri- Extraconiugali ha deciso di stilare la classifica delle 10 vip italiane più desiderate.

La classifica

Il portale Incontri Extraconiugali ha condotto una ricerca chiedendo agli italiani quali fossero le loro vip preferite. I parametri che sono serviti a stilare una classifica erano le foto postate sui social ma anche, eventualmente, la loro simpatia e spigliatezza in televisione. Lo studio ha rivelato che la preferita dagli italiani è Federica Pellegrini che si piazza al primo posto, seguita da Belen Rodriguez seconda ed Elisabetta Canalis terza. Al quarto posto si piazza Caterina Balivo e subito dietro a lei in quinta posizione ecco che c'è Matilde Brandi. La conduttrice sportiva di Dazn, Diletta Leotta è sesta, mentre, Giulia Salemi si aggiudica il settimo posto. È l'ottava posizione, però, che ha lasciato sopresi tutti perché, infatti, è occupata da Marta Fascina, la fidanzata 33enne di Silvio Berlusconi, mancato lo scorso giugno. Infine, al nono posto c'è Paola Di Benedetto e al decimo, Alessia Marcuzzi.

Le vip sui social

In estate, la maggior parte delle vip sono molto attive sui social, soprattutto su Instagram, in cui postano moltissimi contenuti che, il più delle volte, le mostrano in abiti sexy o bikini succinti, per non parlare dei loro racconti per quanto riguarda le vacanze estive.

