Federica Pellegrini incinta, di che sesso è il bebè? Mamma Cinzia "anticipa" il gender reveal

Federica Pellegrini diventerà mamma e quando lo ha annunciato sui social, il web è letteralmente esploso. Erano mesi, se non anni, che il pubblico, i fan e i media in generale continuavano ad assillare La Divina sempre con la solita domanda: «E un figlio quando?». Ora, quindi, non rimarrà che attendere le storie o i post che, forse sì o forse no, Federica e il marito Matteo Giunta pubblicheranno su Instagram. Intanto, mamma Cinzia Lionello non vede l'ora di diventare nonna e ha anche svelato il sesso del bebè.

Le rivelazioni di Cinzia Lionello

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, diventerà nonna e in un'intervista rilasciata a Oggi ha svelato il colore del fiocco che, tra qualche mese, appenderà alla porta di casa: «È in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più. Ma Fede ha da poco passato il terzo mese, quindi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio».

Infine, Cinzia ha detto: «Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora».

La polemica di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, prima di confermare la sua gravidanza, aveva rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui diceva che ciò che più le ha dato fastidio in questi mesi, è stato il marciare sopra a una sua presunta maternità.

