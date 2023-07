Federica Pellegrini, brutta caduta dalla scala: il messaggio sui social, ecco come sta

di Redazione web

Federica Pellegrini comunica con i suoi fan e follower attraverso i suoi canali social e, in particolare, Instagram. L'ex nuotatrice, nelle scorse ore, ha raccontato l'incidente domestico che le è capitato e le conseguenze riportate. La Divina, però, nelle sue ultime storie ha però, tranquillizzato tutti coloro che la seguono, dicendo che il peggio è passato e ringraziando i suoi fan per il costante supporto e appoggio.

La vicenda

Nei giorni scorsi, Federica Pellegrini, di solito, molto attiva sui propri canali social, era come sparita: non pubblicava più storie o post e i suoi fan stavano cominciando a preoccuparsi. Poi, ecco che l'ex nuotatrice ha postato una storia in cui spiegava: «Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba. Maledetto cambio armadi. Tutto ok, comunque, poteva andare peggio».

Nelle ultime storie pubblicate oggi, giovedì 6 luglio, invece, Federica ha fatto sapere ai suoi follower come fosse andata la visita di controllo: «Questa mattina ho fatto la visita di controllo. La piccola emoraggia oculare si è riassorbita, continuo a essere un po' robotica ma tutto molto meglio.

Federica Pellegrini e i social

Federica Pellegrini utilizza i social come una finestra che la mette in contatto con i suoi fan e, proprio per questo, è molto attiva. Il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower.

