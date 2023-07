Diletta Leotta, ormai ci siamo: pancione dei 9 mesi. I fan: «Basta modificare le foto, datti pace»

di Redazione web

Diletta Leotta, a breve, diventerà mamma della sua prima bambina che dovrebbe nascere nel mese di agosto. La conduttrice di Dazn ha sempre tenuto aggiornati i suoi numerosi follower su come procede la sua gravidanza e, quasi ogni giorno, posta foto sul poprio profilo Instagram che la ritraggono con il suo bel pancione. La compagna di Loris Karius è entrata nel nono mese e ha deciso di pubblicare alcuni scatti che, però, hanno fatto storcere il naso ai suoi follower.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato due foto sul proprio profilo Instagram: la conduttrice sportiva indossa un bikini arancione fluo e porta i capelli sciolti. In bella vista c'è il suo pancione e, a corredo delle immagini, la didascalia: «+9 mesi +10kg +40 gradi» con tre cuori arancioni. Diletta, infatti, a breve dovrebbe partorire e non vede l'ora di conoscere la sua bambina, della quale, non ha ancora svelato il nome.

Nonostante lo scatto abbia dei bellissimi colori, perché la conduttrice si trova davanti a una scogliera da cui spuntano piante e fiori, non è piaciuto molto ai suoi fan che hanno lasciato molti commenti negativi.

I commenti dei fan

Sotto al post di Diletta Leotta sono comparsi molti commenti positivi ma anche tanti negativi. I suoi follower, infatti, sono convinti che si modifichi le foto.

