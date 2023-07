Diletta Leotta e Loris Karius futuri genitori: «Ecco cosa diremo al primo fidanzatino di nostra figlia»

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius, tra qualche settimana, diventeranno genitori della loro prima bambina. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle stanno, quindi, facendo le "prove generali" per potere accogliere al meglio la piccola. La coppia si è confrontata in una divertente intervista "mamma e papà", durante l'ultima puntata del podcast "Mamma Dilettante" in cui, Diletta e Loris si sono immaginati il modo in cui accoglieranno un possibile futuro fidanzatino della loro figlia.

Loris Karius e Diletta Leotta devono ancora diventare genitori a tutti gli effetti ma si stanno già preparando per le varie sfide che li attendono, una su tutte: l'adolescenza. In questo periodo, la loro bambina che, quindi, starà diventando una signorina, avrà le prime cotte e primi fidanzatini e proprio per questo, Diletta ha chiesto a Loris: «Cosa dirai al ragazzo di tua figlia al primo appuntamento?». I due, quindi, hanno sorriso e il calciatore tedesco ha risposto: «Ciao, mi chiamo Loris e questa è mia figlia e ti dico solo che quando ero giovane ero una persona molto pericolosa. Ma non badarci, goditi il primo appuntamento e ti aspetto a casa per le dieci, ti suggerisco di non tardare e di prenderti cura di lei». Diletta e Loris hanno, poi, sorriso pensando a questo ipotetico discorso e il calciatore ha aggiunto: «No, non dirò nulla del genere.

Diletta Leotta e Loris Karius non stanno insieme da molto tempo e, proprio per questo, quando la conduttrice siciliana ha scoperto di essere incinta è rimasta sorpresa. I due, però, sembrano essere molto felici e affiatati e non vedono l'ora di stringere tra le braccia la loro bambina.

