Diletta Leotta, post sexy (e pancione) su Instagram: «Vulcana». I fan si scatenano con i commenti

Diletta Leotta sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia, nella sua terra. La conduttrice di Dazn, a breve, abbraccerà finalmente la sua prima bambina: il termine della gravidanza, infatti, è previsto per il mese di agosto. In queste settimane di attesa, quindi, Diletta sta postando moltissime foto e video con il suo pancione e così ha fatto anche nell'ultimo post che ha collezionato migliaia di like e commenti.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Nell'ultimo post Instagram che Diletta Leotta ha pubblicato, si mostra con un vestito nero con effetto vedo-non vedo. Sotto di esso, il grande pancione e le curve mozzafiato. La didascalia delle due foto recita: «Vulcana», con l'emoticon del vulcano affianco. Gli scatti hanno riscosso moltissimo successo e i fan, come al solito, si sono scatenati con i commenti ai quali, però, Diletta non ha risposto. Alcuni hanno scritto: «Diletta non puoi fare così, però...» oppure «Una visione, c'è poco da fare».

In queste settimane di gravidanza, la conduttrice sta conducendo il suo podcast "Mamma Dilettante" e, in ogni puntata, intervista mamme note: nell'ultima ha chiacchierato con Vanessa Incontrada.

Diletta Leotta e il post con Loris Karius

Diletta Leotta, inoltre, ha anche pubblicato un post con Loris Karius che dovrebbe essere uno degli ospiti della nuova puntata del podcast e la didascalia recita: «Prossima puntata tutta in famiglia».

