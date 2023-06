Diletta Leotta pronta a diventare mamma e a condurre il nuovo podcast: con lei Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi

di Redazione web

Diletta Leotta, tra pochi mesi, diventerà mamma della sua prima bambina avuta dal compagno Loris Karius. La conduttrice sportiva, prima di annunciare la gravidanza, ha voluto aspettare il tempo necessario per godersi in pace i primi mesi. Adesso, invece, che manca davvero poco al termine, Diletta ha deciso di portare all'interno di un podcast tutte le domande e i quesiti che riguardano la maternità. La conduttrice ospiterà moltissimi ospiti tra cui, anche, Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi.

Diletta Leotta spinge Karius all'Inter: «Vuole farlo giocare a Milano». Da volto tv a procuratrice: come Wanda Nara?

Diletta Leotta presto mamma: cosa legge sotto l'ombrellone? Una foto svela tutto: sorpresa tra i fan

Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta

Diletta Leotta, lunedì 19 giugno, darà il via al suo podcast intitolato "Mamma Dilettante" nel quale, con moltissimi illustri ospiti, parlerà di figli, bambini, gravidanze e di come gestire il tutto. La conduttrice, nel suo salotto, ospiterà vari volti noti che la aiuteranno ad affrontare le naturali paure legate alla maternità. Tra questi ospiti ci sarà anche Alessia Marcuzzi, mamma di due figli, che racconterà i segreti di una famiglia allargata e felice ed Elisabetta Canalis, mamma di Skyler Eva, avuta dall'ormai ex marito, Brian Perri. Non solo loro, però, perché Diletta avrà il piacere di confrontarsi anche con Vanessa Incontrada, Martina Colombari e Ilaria D'Amico. Inoltre, la conduttrice parlerà anche con "gli sportivi": nelle puntate dedicate allo sport, ci saranno, infatti, Christian Vieri con la moglie Costanza Caracciolo, la calciatrice e mamma Alice Pignagnoli e, infine, Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli.

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza con Loris Karius: «Dipende dalle dimensioni...a volte aiuta»

La puntata speciale con Michelle Hunziker

Diletta Leotta, poi, avrà un'ospite per lei speciale: la sua amica Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, nella puntata in cui sarà protagonista, si racconterà a cuore aperto alla futura mamma e la aiuterà a rasserenarsi e a non temere nulla della meravigliosa avventura che sta per cominciare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA