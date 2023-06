Diletta Leotta spinge Karius all'Inter: «Vuole farlo giocare a Milano». Da volto tv a procuratrice: come Wanda Nara?

di Redazione web

Incinta, stupenda e sorridente: così si mostra Diletta Leotta che però pare soffrire la lontananza del suo Loris Karius. Innamorati più che mai, i due hanno vissuto i primi mesi a distanza, tra Milano e Newcastle, ora lei sognerebbe il trasferimento del suo compagno in Italia. Per farlo, pare che si stia improvvisando procuratrice e che abbia proposto il calciatore all'Inter per averlo più vicino a sé. Ma la cosa, secondo i primi rumors, non è andata a buon fine.

Diletta Leotta presto mamma: cosa legge sotto l'ombrellone? Una foto svela tutto: sorpresa tra i fan

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza con Loris Karius: «Dipende dalle dimensioni...a volte aiuta»

Il colpo di fulmine prima, la gravidanza dopo.

«Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno - fa sapere Dagospia - Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter. Idea che però non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri. Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA