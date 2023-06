Diletta Leotta, il look premaman conquista i tifosi: abito monospalla nero e tacchi giallo fluo (e pancione al settimo mese di gravidanza)

di Redazione web

Diletta Leotta è stata la presentatrice a bordo campo al Maradona durante la partita Napoli-Sampdoria, accanto a Ciro Ferrara. Dopo la vittoria della squadra partenopea si sono svolte le premiazioni tanto sognate dai tifosi azzurri: dopo 33 anni, il Napoli ha vinto lo scudetto per la terza volta nella sua storia.

Tra i festeggiamenti e le esibizioni di Emma Marrone, Arisa e altri artisti, ad aver attirato l'attenzione è stato l'outfit di Diletta Leotta con un abito monospalla nero, tacchi giallo fluorescenti e il pancione che dimostra il settimo mese di gravidanza.

Andiamo a scoprire quanto costa il suo outfit.

Diletta Leotta, look premaman a Napoli

Diletta Leotta ha indossato un bellissimo vestito nero cut out monospalla firmato Patrizia Pepe dal costo di 218 euro, mentre i tacchi vertiginosi giallo fluorescenti (a riprendere il colore del pallone utilizzato durante l'ultima partita di campionato) sono di Steve Madden, dal costo di 84 euro.

Per un totale di 302 euro. Diletta Leotta era radiosa in un abito che valorizza tutte le sue curve, una in particolare.

Ad aver catturato lo sguardo, infatti, è stato il pancione della presentatrice che, ormai al settimo mese, aspetta di dare alla luce la prima figlia con il compagno Loris Karius.

