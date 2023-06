Diletta Leotta e Loris Karius, panino e patatine fritte: «True love...». Haters scatenati

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius ormai non si nascondono più. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle non stanno insieme da molto (novembre dello scorso anno), ma sembrano essere più affiatati che mai e, nei prossimi, mesi diventeranno genitori della loro prima bambina. Le ultime foto che Diletta ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la ritraggono insieme al compagno e, nemmeno questa volta, i follower ci sono andati leggeri con i commenti.

Diletta Leotta: «Michelle Hunziker, la vorrei in sala parto con me. È mamma e nonna da prendere come esempio»

Diletta Leotta, la figlia nascerà ad agosto: «Avevo già il nome tatuato sul polso, ma mia mamma non vuole. Matrimonio? Karius deve chiedermelo»

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato due foto su Instagram che la vedono in compagnia del suo Loris Karius: lei indossa un vestitino bianco con una profonda scollatura mentre lui una t-shirt bianca, pantaloni neri e occhiali scuri da sole. Entrambi si stanno gustando un panino e delle patatine fritte e Diletta scrive: «True Love» e cioè «Vero amore».

Il post ha collezionato moltissimi apprezzamenti, anche se, come al solito, qualcuno si è scagliato contro la conduttrice scrivendo: «Amore verissimo, sono sicuro...», «Ce la sapremmo raccontare tra qualche anno» oppure ancora «Rovinare sempre dei "momenti intimi" per dare spettacolo».

Diletta Leotta con le scarpe antinfortunistiche, critiche su Instagram: «Si vede che non le hai mai indossate per 8 ore»

Durante l'intervista a Verissimo, Diletta Leotta ha rivelato che tra lei e Loris Karius è stato amore a prima vista.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA