Isola, Helena Prestes sbotta dopo l'ennesima lite: «Nessuno mi vuole bene, cosa ci posso fare?»

Helena Prestes non ce la fa più: la convivenza con gli altri naufraghi sembra ormai impossibile. La modella brasiliana e gli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi non trovano un punto di accordo su nulla, men che meno sull'argomento cibo. La tensione in Honduras continua, quindi, a crescere e, nel frattempo, la finale si avvicina inesorabile: l'ultima puntata del reality show è, infatti, fissata per lunedì 19 giugno.

Lo sfogo di Helena Prestes

Come quasi ogni lite che si scatena sull'Isola dei Famosi, anche quella avvenuta in mattinata, sabato 3 giugno, è scaturita dalla divisione delle porzioni di cibo. I naufraghi sono convinti che Helena Prestes abbia mangiato più cocchi del dovuto, motivo per cui, anche ieri, si è scontrata con Marco Mazzoli. Dopo l'ultima lite, la modella, rivolgendosi a Nathaly Caldonazzo e a Gian Maria Sainato, ha detto: «Cioè se mi attaccano io mi devo difendere.

Helena Prestes non convince i social

Nemmeno sui social, Helena Prestes è molto apprezzata. Secondo i commenti dei telespettatori più affezionati al reality show, la modella farebbe di tutto per infastidire gli altri naufraghi, salvo poi, rigirare la frittata a suo favore.

