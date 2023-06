Isola dei Famosi, Helena Prestes mette a dura prova la pazienza dei naufraghi: «Il fuoco è mio». Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato furiosi

di Redazione web

L'Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo: la finale di questa edizione del reality show che si svolge in Honduras è, infatti, fissata per lunedì 19 giugno. I naufraghi, quindi, stanno tirando fuori il meglio di sé e, a volte, anche il peggio. Il nervosismo generale che si respira a Playa Fantasma è dovuto, certo, alla fame, ma anche ad alcuni atteggiamenti dei concorrenti. L'ultima lite avvenuta sull'isola vede come protagonisti Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato.

La discussione tra i naufraghi

La discussione tra Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Gian Maria Sainato si è scatenata a causa del fuoco. Come l'attrice ha spiegato in un confessionale, dalla produzione è stata data loro la possibilità di avere un fuoco a parte (senza l'intromissione di altri naufraghi) da gestire da soli. Nathaly si è, però, infastidita perché non ha gradito l'atteggiamento di Helena: «Lei ha considerato, esclusivamente per se stessa, questa offerta da parte dell'isola. Io le ho detto e cercato di farle capire che il fuoco era anche per me e per Gian Maria. Cioè noi non dobbiamo chiederle il permesso per avvicinarci al falò perché lei si è permessa di dire che era suo e questo non va bene». Quindi, Gian Maria ha aggiunto: «Helena prima ci ha detto "Il fuoco è mio quindi quando non lo uso io, potete utilizzarlo voi".

Helena Prestes contro tutti

Helena Prestes è la naufraga più contestata di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La modella, a detta degli altri naufraghi, mette a dura prova la pazienza di tutti e, infatti, è anche una delle concorrenti più isolate dal resto del gruppo, con il quale sembra proprio non avere feeling.

