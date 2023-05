Diletta Leotta con le scarpe antinfortunistiche, critiche su Instagram: «Si vede che non le hai mai indossate per 8 ore»

di Redazione web

Chi non le avesse viste in tv, le ha viste sotto il vestito nero elegantissimo di Diletta Leotta. Stiamo parlando di un paio di scarpe antinfortunistiche che la commentatrice sportiva ha iniziato a pubblicizzare sin dal 18 aprile. Fino a qui nulla di particolarmente sconvolgente se non che, per i suoi follower, la Leotta non risulterebbe credibile. Scopriamo perchè.

La foto sui social

Diletta Leotta indossa spesso almeno un tacco 12 sotto ogni vestito, sul campo di calcio, negli studi tv e anche ora che è in dolce attesa con Loris Karius. Eppure pare che pubblicizzare un paio di scarpe antinfortunistiche non sia così strano. Se non che la risulterebbe poco credibile.

Questo è il sentimento comune dei suoi follower che le chiede se le ha mai usate per lavorare 8 ore, se ci ha mai camminato per oltre 15mila passi o se davvero le indosserebbe sotto il vestito nero con cui le ha abbinate nell'ultima foto su Instagram.

Nello scatto in questione, una Diletta Leotta ora in dolce attesa si è fatta immortalare in cima a uno dei grattacieli di Milano: un abito lungo molto elegante e sensuale, con i piedi un paio di scarpe da lavoro anti infortunio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 23:03

