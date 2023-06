Diletta Leotta porta Karius in radio: il siparietto (con Daniele Battaglia) è esilarante

di Redazione web

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere più innamorati che mai. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle sono, ormai, una coppia affiatatissima e, alla fine dell'estate, diventeranno genitori della loro prima bambina. Dopo le presentazioni in famiglia, tocca al lavoro e, quindi, Diletta ha deciso di portare nello studio di Radio 105 il suo compagno. Ciò che ne è risultato è un siparietto simpaticissimo con protagonista, anche, Daniele Battaglia.

Diletta Leotta ha postato un video sulle sue storie Instagram della mattinata che ha trascorso a Radio 105 con il suo compagno Loris Karius. Il video inizia con lo speaker radiofonico Daniele Battaglia che dà il benvenuto in studio al calciatore. Diletta, poi, interviene e chiede al fidanzato di salutare tutti gli ascoltatori, il portiere, quindi, si avvicina al microfono e dice: «Ciao a tutti ragazzi, non c'è male».



Diletta, quindi, dice: «Bravo amore, adesso Daniele, che parla benissimo il tedesco, vuole salutare tutti proprio in tedesco».

Tra pochi mesi, Diletta Leotta diventerà mamma della sua prima bambina e per prepararsi a questo grande evento, ha bisogno dei consigli di chi ha già un figlio. Proprio per questo ha ideato il podcast "Mamma Dilettante" che andrà in onda dal 19 giugno su tutte le piattaforme streaming di podcast.

