Diletta Leotta, la rivelazione di papà Loris Karius: «Avrei preferito avere un maschietto»

Diletta Leotta, nell'ultima puntata del suo podcast "Mamma Dilettante", ha ospitato il compagno e futuro papà della sua bambina, Loris Karius. La coppia ha discusso di varie tematiche durante l'intervista e il portiere del Newcastle ha anche svelato anche avrebbe preferito avere un maschietto. Inoltre, il fidanzato della conduttrice di Dazn le ha anche spiegato che tipo di padre pensa che sarà una volta nata la loro piccola.

Diletta Leotta, dopo numerosi ospiti che si sono aperti sull'essere genitori, ha deciso di avere una chiacchierata a tu per tu con il compagno Loris Karius. Il calciatore parlando dell'arrivo della sua bambina ha detto: «Non si può essere completamente preparati per questo, ci sarà molto caos penso, ma sono positivo e forse non ho ancora realizzato bene. Le cose cambieranno, il modo in cui vedi le cose, le tue priorità saranno diverse. Penso che sia una partnership e che dobbiamo lavorare insieme e non dovremmo lasciare tutto il lavoro a una persona sola. Vedremo, ma dovremo lavorare insieme».

Loris Karius ha anche aggiunto: «Sarò un padre ‘super cool’.

Le dichiarazioni di Loris Karius

Infine, Loris Karius ha spiegato che vorrebbe che la figlia prendesse da lui il senso dell'organizzazione e della puntualità, mentre dalla mamma: «Tu sei sempre positiva, e sempre di buon umore. Sei sempre amichevole e aperta con le altre persone». Al termine dell'intervista, Diletta ha confessato: «Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto: ‘No, volevo un maschietto’».

