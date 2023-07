Diletta Leotta e il nuovo amore di Lillo: «La situazione sta degenerando»

di Redazione web

Diletta Leotta e il suo cagnolino Lillo sono lettaralmente inseparabili, tanto che, negli ultimi scatti pubblicati dalla conduttrice di Dazn, qualche fan le chiede se è proprio necessario che l'amico a quattro zampe sia sempre con lei. Per la futura mamma, però, non ci sono discussioni: Lillo è il suo piccolino e, quindi, dove va lei, va anche lui. Anche nelle ultime storie Instagram pubblicate da Diletta, il cagnolino è il protagonista e i video sono esilaranti.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta, in questo momento, si sta godendo un periodo di vacanze in Sicilia insieme alla sua famiglia e al suo cagnolino Lillo, mentre Loris Karius è negli Stati Uniti con il suo Newcastle per il ritiro estivo pre stagione. La conduttrice ha pubblicato delle storie Instagram in cui riprende il suo Lillo che, davanti alla finestra vista mare, continua a ululare. Diletta, quindi, scrive: «Lillo è innamorato».

Mancano poche settimane e poi, finalmente, Diletta Leotta potrà conoscere e abbracciare la sua prima bambina. La conduttrice si sta preparando a diventare mamma a tutti gli effetti e lo farà seguendo anche i consigli delle amiche intervistate nel suo podcast "Mamma Dilettante".

