Alessia Marcuzzi, spuntino di mezzanotte dopo i balli scatenati al concerto di Max Pezzali: «Che bella serata»

Alessia Marcuzzi usa il proprio profilo Instagram come se fosse un diario e, proprio per questo motivo, riesce sempre a tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa. La conduttrice romana, nelle scorse ore, ha assistito al concerto di Max Pezzali che si è tenuto al Circo Massimo a Roma. Alessia ha pubblicato moltissimi video della serata in cui, insieme agli amici, si è scatenata sulle note dei brani più famosi del cantante. Poi, una volta, rincasata ha consumato un piccolo spuntino.

Alessia Marcuzzi, si sa, adora partecipare ai concerti: la conduttrice è sempre stata una grande appassionata di musica e, proprio per questo, non si perde nemmeno un evento. Ecco, infatti, che ha assistito all'incredibile spettacolo di Max Pezzali dove ha ballato, cantanto e si è commossa. Alessia indossava una tutina nera super sexy, capelli sciolti e rossetto rosso.

La conduttrice ha mostrato il suo outfit una volta rientrata a casa dove si è scattata un selfie e ha scritto: «Che bel concerto», aggiungendo un cuore rosso. Poi, anche se l'orologio segnava mezzanotte passata, Alessia ha fatto uno spuntino con una pesca e, ancora una volta, ha documentato il tutto con il suo smartphone.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dai telespettatori che le dimostrano tanto affetto anche sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower che, ogni giorno, si complimentano con lei per la sua grande bellezza e simpatia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 12:09

