Alessia Marcuzzi, il video del trucco fa impazzire i fan: «Vorrei essere quel rossetto»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico del piccolo schermo che la segue appassionatamente anche sui social, specialmente sui suoi profili Instagram e TikTok. La conduttrice posta spesso contenuti sexy o provocanti e sotto alle sue foto o ai suoi video spuntano sempre migliaia di like e commenti. Alessia, inoltre, non lavora solo come presentatrice di vari programmi ma segue anche diversi progetti. Proprio per promuovere uno dei nuovi prodotti della sua linea di beauty, la conduttrice ha postato un video che ha fatto impazzire i fan.

Alessia Marcuzzi e le nuove foto Instagram fanno impazzire i fan: «Un'eterna teenager»

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si trucca davanti a uno specchio illuminato e circolare. La conduttrice, al termine del make up, applica sulle labbra un rossetto rosso e lo passa più volte per stenderlo al meglio. Quindi, poi, mostra ai fan il nome del prodotto e sorride alla telecamera. Il tutto accompagnato da "Ma quale idea", brano di Pino D'Angiò.

Il video ha letteralmente scatenato i follower di Alessia che sotto al post hanno lasciato commenti come: «Vorrei essere quel rossetto», «L'erotismo fatto a persona» oppure ancora «È impossibile resisterti».

Alessia Marcuzzi e le vacanze estive

Alessia Marcuzzi ha sempre tenuti aggiornati i suoi fan su come procedevano le sue vacanze estive. La conduttrice è stata in varie località italiane e non come, ad esempio, la Costiera Amalfitana, la Turchia o Londra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 17:01

