Alessia Marcuzzi: «Il flirt con de Stefano De Martino? Mi ferisce ancora, ma mi vietano di rispondere»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che la segue assiduamente anche nel mondo dei social: basti pensare che su Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower. Alessia piace molto per la sua spigliatezza e simpatia che, a volte, specie dagli hater, sono caratteristiche confuse con la superficialità. È lei stessa a dichiararlo in una recente intervista, nella quale spiega anche come affronta tutti i gossip in cui capita.

Alessia Marcuzzi a pranzo con gli amici, il 'mistero' della torta: «Abbiamo scoperto che...»

Alessia Marcuzzi a Londra da mamma e papà: «Contenti che andiamo al ristorante?». La risposta è epica

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha detto: «Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l'ansia. Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri. Essere gioiosa mi corrisponde, non mi butto giù facilmente ma ci ho lavorato». Poi, sul presunto flirt con Stefano De Martino risponde: «Mi ferisce ma chi lavora con me mi vieta di rispondere».

Alessia Marcuzzi e la maternità

Infine, Alessia Marcuzzi parla di come, spesso, venga giudicata per avere avuto figli da due uomini diversi (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti): «Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate su tutto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA