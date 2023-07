Alessia Marcuzzi a pranzo con gli amici, il 'mistero' della torta: «Abbiamo scoperto che...»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, in questo momento, si trova a Londra dove si è recata insieme alla figlia Mia per alcuni progetti di lavoro ma anche per concedersi qualche giorno di relax. La conduttrice romana sta postando molte storie sul proprio profilo Instagram per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Negli ultimi video pubblicati, Alessia e i suoi amici sono alle prese con la "angel cake" che, però, non è così leggera come sembra.

Alessia Marcuzzi a Londra da mamma e papà: «Contenti che andiamo al ristorante?». La risposta è epica

Alessia Marcuzzi e la "somiglianza" (secondo lei) con il levriero afgano. Poi, la frecciatina agli all'hater: cosa è successo

Le storie Instagram di Alessia Marcuzzi

Nelle sue ultime storie Instagram, Alessia Marcuzzi si trova in un ristorante di Londra insieme ai suoi amici e, a fine pranzo ordinano una particolare torta: la angel cake. La conduttrice, quindi, interroga l'amico su questo particolare dolce e quest'ultimo le dice che è il dessert preferito da chi pratica palestra perché è fatto solo di albumi e zucchero e, quindi, non è troppo pesante. Il gruppo, perciò, non "si sente troppo in colpa" dopo aver finito quasi tutta la torta.

Nell'ultimo video pubblicato, però, Alessia e l'amico ridono divertiti perché il cameriere del ristorante ha confermato loro che sì, il dolce è leggero ma non dietetico.

Alessia Marcuzzi si sta divertendo molto a Londra e insieme ai genitori e alla sua bambina Mia è anche andata al cinema a vedere il film Barbie. La conduttrice, subito dopo lo spettacolo, ha pubblicato un post Instagram in cui attraversa la strada saltellando con in sottofondo "Dance The Night", colonna sonora della pellicola.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA