Alessia Marcuzzi a Londra da mamma e papà: «Contenti che andiamo al ristorante?». La risposta è epica

Alessia Marcuzzi si sta godendo appieno le sue vacanze estive e, dopo essere stata in varie località di mare, al momento si trova a Londra con la sua bambina Mia. La conduttrice romana è volata in Inghilterra per fare visita ai suoi genitori e ha postato varie storie Instagram con in sottofondo uno dei successi più grandi dei Coldplay: "In my Place". Infatti, Alessia è molto legata a mamma Antonietta e a papà Eugenio che, a loro volta, sono tanto affezionati alla loro nipotina Mia.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato alcune storie Instagram in compagnia della figlia Mia e dei genitori. I quattro sono intenti ad andare a cena al ristorante e la conduttrice, inquadrandosi chiede: «Siete contenti che andiamo nel vostro ristorante preferito?». Alla domanda, papà Eugenio risponde: «Sì, moltissimo anche perché paghi te questa sera».

In sottofondo, si sente Alessia che ride divertita alla battuta del padre che ha fatto divertire anche mamma Antonietta e la nipote Mia.

Le vacanze di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo le sue vacanze estive in varie località. La conduttrice è stata sulla Costiera Amalfitana, prima, a Formentera, poi, e ora si trova a Londra dove, presumibilmente, rimarrà per qualche giorno.

