Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram, i fan: «Bellezza disarmante»

Alessia Marcuzzi condivide moltissimi contenuti con i suoi follower che la seguono in tutti i suoi profili social: TikTok e Instagram. La conduttrice romana non è impegnata solamente in televisione (la prossima stagione tornerà sulla Rai con Boomerissima) ma ha molto da fare anche con il suo marchio di beauty che si chiama Luce. Proprio per mostrare i suoi prodotti, molto spesso, si prepara con le sue fan e anche quando non indossa un filo di make up la sua bellezza è disarmante.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

In una delle ultime storie Instagram che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul proprio profilo, si mostra completamente senza make up. La conduttrice indossa una maglia a maniche corte bianca con sotto un top sempre bianco, si raccoglie i capelli in uno chignon e, poi, scrive, rivolgendosi alle sue follower: «Preparatevi con me».

Infatti, Alessia inizia a truccarsi e le smorfie che fa mentre passa il pennello sul viso sono davvero divertenti.

Il risultato, comunque, è un make up molto fresco e leggero: rossetto color ciliegia, base per dare un po' più di tono alle guance e sopracciglia ripassate con la matita apposita.

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi è seguitissima sui social, soprattutto nel suo profilo Instagram, dove conta cinque milioni e mezzo di follower.

