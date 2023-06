Alessia Marcuzzi, la foto su Instagram che non piace ad alcuni fan: «Insisti con i sorrisi forzati»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico del piccolo e schermo... ma non solo. La conduttrice, infatti, è anche seguitissima su Instagram (il suo profilo conta cinque milioni e mezzo di follower), dove posta numerose foto e storie. L'ultimo post ha riscosso moltissimo successo tra i fan di Alessia, anche se, questa volta, non tutti sembrano avere apprezzato gli scatti della conduttrice.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Vestitino leggero rosso bordeaux, sandali dorati e pochette color mattone, capelli sciolti, telefono in mano per scattare una foto e sorriso smagliante che si staglia su uno sfondo incantevole. Appare così Alessia Marcuzzi nell'ultimo post che ha pubblicato su Instagram, la quale didascalia sono semplicemente delle ciliegine. Le due foto hanno riscosso, come al solito, grande successo, ma alcuni fan hanno avuto da ridire.

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi cura moltissimo i propri canali e profili social che, oltre allo svago, utilizza anche per sponsorizzare i prodotti della sua linea di beauty che si chiama LUCE e della quale i suoi fan vanno matti.

