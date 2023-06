Alessia Marcuzzi e Amadeus insieme a Italia Loves Romagna. E i fan sognano: «Prove generali per Sanremo?»

di Redazione Web

Nostalgia canglia. E' andato in scena il 24 giugno il concerto dedicato alla Romagna che ha visto salire sul palco dell'Ariston Amadeus e Alessia Marcuzzi: in molti sono tornati indietro al Festivalbar del 1996/97. I due si sono divisi il timone dell’evento Italia Loves Romagna (con loro anche Francesca Fagnani e Panariello), iniziativa musicale benefica trasmessa da Rai Uno e destinata agli alluvionati. Ed ecco scatta subito il riferimento a Sanremo 2024.

L'ipotesi

Al timone del Festival ritroveremo Amadeus, uomo Rai. E Alessia Marcuzzi? dopo aver lasciato Mediaset, in cui è rimasta per oltre due decenni (ha condotto parecchi programmi di punta del Biscione, da L’Isola dei Famosi, passando per il GF Vip, fino ad arrivare a Le Iene), la presentatrice romana ha trovato carta bianca nella Tv di Stato dove le è stata concesso di cucirsi addosso uno show, Boomerissima (Rai Due).

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 19:44

