Giorgia Soleri al concerto di Rosalía, gli hater al vetriolo: «Potevi scrivere qualcosa contro il patriarcato»

Giorgia Soleri ancora al centro delle critiche. Questa volta riguardano la sua partecipazione al concerto della cantante spagnola Rosalía. La giovane attivista, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, già è nel vortice per la fine della sua relazione con il frontman del gruppo e per la sua decisione di iscriversi ad una dating app. Ieri sera, però, la sua presenza al concerto pare aver destato comunque delle critiche. Vediamo insieme perché.

Giorgia Soleri al concerto di Rosalía

Dopo aver partecipato al Pride di Milano, Giorgia Soleri si è diretta al concerto della cantante spagnola dove ha trascorso una serata all'insegna della musica e in compagnia dei suoi amici.

In altre parole, ormai, per l'influencer non c'è scampo. Sotto i riflettori a causa della fine della sua storia con il suo ex Damiano David, qualsiasi cosa faccia è presa di mira. Fortunatamente ci sono anche i suoi follower a supportarla, scrivendole che con quei jeans cargo e la canotta bianca era adorabile: «Una "motomami" al concerto di una "motomami"», le commentano sul post. Lei, ignorando i suoi hater, si gode Milano tra il Pride e la sua adorata Rosalía.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 18:17

