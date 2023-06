Giorgia Soleri, addio Roma (e Damiano): in treno per Milano. «Le mie malattie croniche? Ecco quanto si spende»

di Redazione web

Giorgia Soleri nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una carrellata di post dedicati alla sua malattia. Si tratta della fibromialgia che consiste dell'avere dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti; aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose parti del corpo, soprattutto collo, schiena, gambe e braccia. In più occasioni, la giovane attivista, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha condiviso messaggi di sensibilizzazione sul tema, come spesso ha fatto in passato parlando delle sue malattie croniche. Questa volta, in treno direzione Milano, ecco cosa ha detto.

Giorgia Soleri e la fibromialgia

Riprendendo i post realizzati da un'altra giovane attivista Chiara Camporese, Giorgia Soleri sottolinea ancora una volta quanto sia dispendioso economicamente vivere una malattia senza il supporto delle istituzioni. Nel post, si legge che per la fibromialgia si arriva a spendere 15 euro al mese per un farmaco dedicato alla sindrome e tra sedute di massoterapia e cicli di integratori si rischia di superare i 300/500 euro al mese. Questa sindrome, in base alle condizioni personali dei pazienti, richiede delle cure specifiche e mirate i cui prezzi, quindi, potrebbero anche aumentare.

Il ringraziamento di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha ricondiviso i post, riproponendo un tema centrale nelle sue campagne di attivismo.

