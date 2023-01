Damiano dei Maneskin festeggia il compleanno, ma al party non c'è Victoria: «C'entra la fidanzata Giorgia Soleri»

Damiano David, leader dei Maneskin, ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggarli con una grande festa tra amici, fidanzata e ovviamente con i componenti della sua band, ma tra le foto dell'evento c'è una grande assente, Victoria. I fan hanno ovviamente notato questo dettaglio e hanno avanzato delle ipotesi ma pare che la verità sia legata al rapporto tra la bassista e Giulia Soleri.

Ilary Blasi, la foto delle vacanze manda i followers in tilt: «Ma come ti sei ridotta?»

Chiara Ferragni e le foto con la pancia scoperta: «Ma non senti freddo?». Lei svela il trucco: «Ecco come faccio»

I commenti

Nei commenti molti si sono chiesti dove fosse Victoria, c'è chi ha pensato che forse non è stata bene e chi ha creduto che avesse discusso con Damiano. Questa seconda ipotesi è però da escludersi visto che Victoria, proprio nel giorno di compleanno di David, gli ha dedicato un messaggio di auguri sui social. C'è chi invece sostiene che i rapporti tesi ci siano con la fidanzata dal leader del gruppo.

L'ipotesi

A lungo si è pensato anche che tra Damiano e Victoria ci fosse del tenero, un sospetto che i diretti interessati non si sono nemmeno mai preoccupati di smentire, fino a quando poi David ha ammesso di avere una relazione da 4 anni con la compagna Giorgia Soleri. Qualche mese fa, Dagospia aveva lasciato supporre che a causa di Giorgia Soleri pare ci fossero delle tensioni proprio nel gruppo, non si era parlato precisamente di Victoria De Angelis, ma di un qualcosa che riguardava l’intera band. Ora sembrerebbe che invece Giorgia non abbia molta simpatia per Victoria. Si tratta solo di supposizioni, chissà se nei prossimi giorni arriverà qualche chiarimento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA