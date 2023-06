Damiano David ha una nuova fiamma? Lei è un'ex pornostar: quel dettaglio nella stessa foto

Dopo la rottura con Giorgia Soleri, una nuova indiscrezione interessa il frontman dei Maneskin: Damiano David avrebbe una nuova fiamma e non si tratterebbe della stessa ragazza, Martina Taglienti, che ha dato il via alle indiscrezioni dell'ultimo periodo sulla sua vita privata.

«Giorgia Soleri aveva un'altra relazione da mesi». Ecco cosa è successo dopo la rottura con Damiano David

Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti sono fidanzati? Sguardi complici e carezze in un ristorante a Roma: le foto esclusive

Damiano David e l'ex pornostar, la supposizione che incuriosisce i fan

Ad approfondire il nuovo gossip è stato il profilo Instagram "Very Inutil People", che ha pubblicato una segnalazione ricevuta e due fotografie messe a confronto, scrivendo questa supposizione, ipotesi non avvalorata (al momento) da alcuna dichiarazione in merito dei diretti interessati: «Pare, e sottolineo pare, che Damiano David si stia frequentando con l'ex pornostar Jessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria).

«L'indizio decisivo che si tratti della stessa camera dovrebbe essere la borsa rossa che si vede dietro Jessie Andrews più la nuova canotta di Damiano. È una supposizione di chi mi ha segnalato questa cosa», è stato scritto.

Photo Credits: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Tradimenti, gossip, soldi: tutta la verità su Giorgia Soleri e Damiano

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA