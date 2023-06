Berlusconi morto, Giorgia Soleri contro l'ex premier: «L'uomo che ha distrutto il Paese»

di Redazione web

Silvio Berlusconi è venuto a mancare questa mattina a Milano e tra le numerose personalità e vip (più o meno noti) che hanno voluto rendergli l'ultimo saluto c'è chi, invece, ha deciso di puntare l'attenzione sulle criticità dell'operato di Silvio Berlusconi in quanto ex premier e sulle accuse di corruzione e di evasione fiscale. Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin, ha pubblicato una serie di storie su Instagam dove afferma che Silvio Berlusconi sia «l'uomo che ha distrutto il Paese».

Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Giorgia Soleri ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha fortemente criticato l'operato dell'ex premier, condividendo un articolo di Infosubmarine (una pagina su Instagram di divulgazione politica) dove Silvio Berlusconi viene definito «L'uomo che ha distrutto il Paese».

L'attivista non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla sua opinione, ma ha preferito pubblicare un'ulteriore storia dove scrive: «Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia dei contatti».

Infine, ha reso noto un commento mandatole da un follower che diceva: «Vedrai che adesso inizieranno a dire che aveva fatto anche cose buone», commentando: «Disappointed, but not surprised», ovvero “Delusa, ma non sorpresa”.

Le posizioni politiche di Giorgia Soleri sembrerebbero, quindi, molto lontane dalle idee di Silvio Berlusconi e lei non ha mancato di renderlo noto con queste stories su Instagram nel giorno della sua morte.

