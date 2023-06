Silvio Berlusconi morto, Emilio Fede in lacrime: «Io e lui eravamo come fratelli»

di Redazione web

Emilio Fede non trattiene le lacrime per la morte di Silvio Berlusconi. «Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli!». Non riesce a non commuoversi, Emilio Fede, nel ricordare alla AdnKronos la figura umana, politica e imprenditoriale di Silvio Berlusconi.

«Mi sento male, sono davvero molto triste. Una persona come Silvio per me è indimenticabile, finché vivrò non potrò mai scordarmi di lui. In tutte le situazioni, anche in quelle politiche oltre che professionali, io ero sempre accanto a lui, la nostra era più di un'amicizia: ci vedevamo tutti i giorni, per questo parlo di fratellanza fra me e lui».

Addio Berlusconi, Mediaset cambia programmazione: salta l'Isola dei Famosi. Tutte le modifiche al palinsesto

Berlusconi morto, Paola Perego: Grazie per la fiducia e le tante opportunità che mi hai dato». Simona Ventura: la fine di un'epoca

Emilio Fede: «Ho sempre creduto in lui e lui in me»

L'ex direttore del Tg4 sottolinea di «aver sempre creduto in lui e lui in me.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA