Berlusconi morto, Paola Perego: Grazie per la fiducia e le tante opportunità che mi hai dato». Simona Ventura: la fine di un'epoca

Addio a Silvio Berlusconi, morto oggi lunedì 12 giugno 2023 a 86 anni. Il Cavaliere era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano quando, alle 9.30, il suo cuore ha smesso di battere.

«Se ne va un uomo che ha segnato un'epoca, una figura unica, criticata e applaudita ma senz'altro grande protagonista della storia del nostro Paese - così la conduttrice tv Paola Perego ricorda Silvio Berlusconi -. Grazie per la fiducia e per le tante opportunità che mi hai dato. Noi che abbiamo il privilegio di lavorare in tv ti dobbiamo molto».

Simona Ventura: «La fine di un'epoca»

«La fine di un'epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi». Con queste parole, l'emoticon di una rosa rossa e una foto con il Cavaliere sorridente Simona Ventura esprime il suo cordoglio sui social per la morte di Silvio Berlusconi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 12:43

