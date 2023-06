Silvio Berlusconi morto, Barbara d'Urso lo ricorda così: «Sono davvero triste, grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa»

di Redazione web

Silvio Berlusconi è venuto a mancare questa mattina all'ospedale di San Raffaele a Milano e Barbara d'Urso ha deciso di pubblicare una storia su Instagram in cui lo ricorda.

La storica conduttrice Mediaset ha scritto: «Sono davvero triste. Punto».

Poche parole che racchiudono un'immensa tristezza e dolore per la perdita di un uomo che ha cambiato il mondo della televisione. L'imprenditore ed ex leader di Fratelli d'Italia ha fondato la Mediaset, dove Barbara d'Urso ha visto fiorire la sua carriera televisiva.

Il ricordo di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda Silvio Berlusconi. La conduttrice scrive: «Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio».

La tv di Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi la tv l'ha davvero cambiata: con lui è nata la tv commerciale che anno dopo anno ha costretto la Rai a entrare in concorrenza, soprattutto per quanto riguarda la raccolta della pubblicità. Berlusconi nel 1976 ha rilevato Telemilano, per poi rinominarla Canale 5, e l'emittente da locale diventa nazionale, con i big della Rai arruolati: Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Poi, in onda su canale 5 anche Claudio Lippi, Claudio Cecchetto, i Gatti di Vicolo Miracoli e c'è posto anche per Barbara D'Urso che in Mediaset ha condotto programmi di punta sia al pomeriggio che in prima serata.

