Barbara D'Urso lascia Mediaset? Il retroscena: «Lite sul programma in prima serata, ma Pier Silvio Berlusconi non vuole perderla»

di Redazione Web

Barbara D'Urso andrà via da Mediaset? Le voci sull'addio della storica conduttrice di Canale 5 alla televisione di Berlusconi sono sempre più insistenti, ma si rincorrono le varie ipotesi sui motivi e soprattutto si rincorrono le ipotesi su cosa farà e dove andrà dopo la scandenza del suo contratto con Pier Silvio Berlusconi, prevista per il 31 dicembre 2023.

Marco Predolin: «Il malore? Colpa della malnutrizione. Con la tv ho chiuso». Poi gli attacchi a Corinne Clery e Helena Prestes

Soraia Ceruti, i fan l'attaccano ancora: «Hai tradito Luca Salatino». Il commento cancellato dalla ex di Uomini e Donne

<h2>Barbara D'Urso resta a Mediaset o se ne va?</h2>

Dagospia era stato uno dei primi a parlare dell'addio di Barbara all'azienda, poi anche Pipol aveva avanzato ipotesi in merito sostenendo che la D'Urso avrebbe fatto pace con Lucio Presta e questo l'avrebbe poi traghettata direttamente in Rai. E a tal riguardo, si sospetta possa essere una delle prossime giudici di Ballando con le Stelle (vista anche la sua grande passione e dedizione per la danza). TvBlog ha confermato i rumors, sostenendo che Carmelita sarebbe pronta per sbarcare addirittura su altre piattaforme, dopo aver lei stessa rifiutato il rinnovo allo scopo di dedicarsi a nuovi progetti.

Gli accordi saltati

Al coro delle ipotesi si unisce anche Davide Maggio che spiega come l'addio a Mediaset di Barbara non sia né così scontato, né deciso, visto che da entrambe le parti ci sarebbe l'intenzione di non far saltare una collaborazione che va avanti ormai da più di 20 anni.

L'intenzione di Berlusconi non è quella di lasciar andare la D'Urso e quindi potrebbero arrivare a un accordo, secondo Maggio.

Per ora, quindi, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, non avrebbe ufficialmente alcun progetto con nessun altra tv.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA