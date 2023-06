Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta dopo la seconda notte in ospedale. Le visite di Marina e del fratello Paolo

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato nel reparto di degenza ordinaria all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua «patologia ematologica». Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello Paolo e la figlia Marina. A quanto si apprende nessun bollettino medico è previsto per la giornata di oggi.

L'ex premier è ricoverato da venerdì

ll leader azzurro è stato ricoverato nel pomeriggio dello scorso venerdì al reparto Q1 per quelli che i Professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, hanno definito «controlli programmati» in seguito al ricovero precedente durato 45 giorni per

complicazioni polmonari dovute alla Leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre Silvio Berlusconi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023

