Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: non è in terapia intensiva. Era stato dimesso il 19 maggio

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è tornato nella struttura dove era rimasto per 45 giorni, da aprile fino al 19 maggio. L'ex premier, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero.

Come sta Berlusconi

Berlusconi era stato dimesso il 19 maggio scorso, dopo 45 giorni nei quali era stato ricoverato prima in terapia intensiva, poi nel reparto. «Se ho avuto paura? Sinceramente no.

Durante i giorni di ricovero, la compagna Marta Fascina era rimasta sempre al suo fianco. Dimesso dal San Raffaele per una infezione polmonare il primo pensiero di Silvio Berlusconi è andato a lei: «Sei il mio angelo custode, mi hai dato prova di un amore incondizionato». Per l'ex premier, raccontano, è ormai più di un partner fedele, e lei è sempre più al centro del partito.

A Berlusconi è stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica circa due anni fa, ma si sarebbe riacutizzata solo recentemente. Da qui il ricovero di fine marzo, gli esami che mostravano che i globuli bianchi continuavano a salire e le terapie per tenere a bada la malattia.

Nel frattempo, la complicazione dell'infezione polmonare, trattata con antibiotici, e il ricovero di aprile.

