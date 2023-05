Berlusconi, l'ex moglie Veronica Lario: «Sta male, soffre e ce la mette tutta»

di Redazione web

C'è anche Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il suo ex marito e se ha avuto modo di andarlo a trovare all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso, ha risposto: «è una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta».

