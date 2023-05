Silvio Berlusconi dimesso: il saluto dall'auto con Marta Fascina

Silvio Berlusconi è stato dimesso oggi dal San Raffaele di Milano. Ha alzato una mano in segno di saluto, mentre dopo un mese e mezzo lasciava l'ospedale dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale.

Silvio Berlusconi dimesso, il Cav lascia il San Raffaele dopo 45 giorni

Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso 5 aprile e ha lasciato quindi il reparto di degenza dopo 45 giorni di ricovero. Già da stamattina i giornalisti avevano cominciato a riunirsi fuori dai cancelli di via Olgettina 60. Berlusconi era stato ricoverato in terapia intensiva per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Ha trascorso una decina di giorni in terapia intensiva e poi nel reparto ordinario del Padiglione Q. Con lui è rimasta sempre la compagna Marta Fascina.